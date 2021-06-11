Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı
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Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı

Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 65,2 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyordu. Nisan döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201811,79,57,45,9625,21,7-3,7-6,2-7-9,81,3
2019-7,6-5-1,8-4-1,7-3,2-1,2-43,43,94,99,1-0,5
20207,88,2-1,6-31,4-18,90,34,510,68,110,411,19,11,6
202111,3916,766

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
20207,611,3-0,9-31,1-30,517,7-0,616,211,39,68,712,32,2
20217,45,920,165,2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 arttı - Haberler Ekonomi
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