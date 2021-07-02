Sanayi kenti Gaziantep'in haziran ayı ihracatı yüzde 41,1 arttı
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Sanayi kenti Gaziantep'in haziran ayı ihracatı yüzde 41,1 arttı

Sanayi kenti Gaziantep'in haziran ayı ihracatı yüzde 41,1 arttı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'ten haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolara ulaştı.

Gaziantep'ten haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolara ulaştı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, haziranda aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti.

Gaziantep'in hem dönem hem de aylık bazda en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sıradaki yerini perçinlediğini vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep'ten haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,1 artışla 914 milyon 331 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi ve bu rakamlarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla ihracatımız 4 milyar 825 milyon 291 bin dolara ulaşmıştır."

Enerji maliyetlerindeki artışa dikkati çeken Ünverdi, sanayiciler olarak üretmeye, ihracata ve istihdama devam edeceklerini ancak artan ham madde, lojistik ve enerji maliyetleriyle birlikte kar marjlarında çok düşüş yaşandığını, rekabet güçlerinin azaldığını belirtti.

Ünverdi, yeni normalleşme sürecinin önemine işaret ederek, "Şu an ülkeler arasında pandemiyi bitirmek üzere adeta bir yarış var. Çünkü ticaretten turizme kadar ülke ekonomileri pandemiden doğrudan etkileniyor. Salgını ne kadar azaltabilirsek ekonomimiz de bir o kadar hız kazanacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz bu anlamda çok önemli mesafeler katetti, daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in 2021 yılında üst üste rekor seviyede ihracat rakamlarına ulaştığını bildirdi.

Gaziantep'in başarısıyla göz kamaştırdığını belirten Yıldırım, ihracatçıların zorlu şartlara rağmen büyük bir sorumlulukla başarmayı, şehre ve ülkeye değer katmayı sürdürdüklerini, teknolojik yatırımlarla, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek gelecekte çok daha farklı bir seviyeye geleceklerini ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyanın her neresine giderseniz gidin, elinde çantasıyla ticaret peşinde koşan bir Gaziantepli göreceksiniz. En önemli hedefimiz, katma değerli ürünlere yönelerek çok daha ileri seviyelere ulaşmak. Biz Gaziantepliler, 1 kilogramlık akıllı telefon için 630 kilogram halı satmak durumunda kalıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için GTO olarak uzun vadeli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknolojik altyapımızı geliştirecek, inovatif ve katma değerli ürünler üretecek, bugünkü efor ve emeği harcayarak çok daha kazançlı çıkacağımız bir geleceğe ilerleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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