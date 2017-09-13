Sanat Güneşi Zeki Müren, Hilton İstanbul Bosphorus'ta Yeniden Doğuyor

Hilton İstanbul Bosphorus, 24 Eylül 1996 günü hayatını kaybeden Türk sanat müziği duayeni Zeki Müren onuruna, sanatçının şarkıları ile anılacağı bir gece düzenliyor. 22 Eylül'de otelin kusursuz Boğaz manzarasıyla tanınan Veranda Bar&Terrace'ında gerçekleştirilecek olan gecede, sanatçının şarkıları hep bir ağızdan söylenecek, çok sevdiği İstanbul manzarası onun eşsiz sesi ve yorumuyla aydınlanacak. Sanat Güneşi'nin dinleyicilerine gösterdiği o nadide özen, saygı ve sevginin, Hilton İstanbul Bosphorus'un katkılarıyla bu kez tüm sevenleri tarafından ona karşı sergileneceği bu özel gecede, 250 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi olan Madame Tussauds İstanbul'daki Zeki Müren figürü de Hilton İstanbul Bosphorus'ta olacak; böylece, 20 yıl önce aramızdan ayrılan büyük sanatçıyı özleyen, ona dokunmak, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranları bu eşsiz gecede, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan sanat güneşi ile tekrar bir araya gelecek. Zeki Müren'in 1968 yılında çekilen bir fotoğrafı referans alınarak hazırlanan figür, Madame Tussauds Londra stüdyolarında çalışan araştırma, heykeltıraş ve kostüm ekiplerinin 12 haftalık yoğun çalışması sonunda tamamlanmıştı.

Gece, Hilton'un deneyimli şefleri tarafından özel olarak hazırlanan cevizli deniz börülcesi salatası, marine edilmiş deniz levreği ve yeşil fasulye gibi Ege yöresine ait soğuk mezelerle başlarken, kızarmış sarımsaklı kalamar, ızgara ahtapot gibi sıcak mezelerle devam edecek. Afyon'da özel olarak üretilen ve menüsü günlük olarak değişen birbirinden farklı ve lezzetli peynirler ise içeceğini peynir eşliğinde yudumlamak isteyen misafirlerin favorisi olacak.

Menünün "denizden gelen lezzetler"i levrek, çipura, kılıçbalığı ve Mersin karidesleri olarak sunulurken, "karadan gelen lezzetler" olan kuzu pirzolası, sığır madalyonlar, tavuk kanatları ve köfte, eşsiz birer lezzet deryası olarak Hilton İstanbul Bosphorus misafirlerini bekliyor. Menünün ana yemekleri de yöresel lezzetleri misafirlerle buluşturuyor; Ege pidesi, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, İskenderun kaya balığı ve Ayvalık güveç gibi Ege'nin rafine tatları, Boğaz'a karşı içeceklerini yudumlayan misafirleri adeta büyüleyecek.

Misafirler, yalnızca 195 TL karşılığında, denizin en nadide ve taze ürünlerini, Hilton şeflerinin eseri olan eşsiz lezzetlerle Zeki Müren şarkıları eşliğinde deneyimleyecek.

6 Aralık 1931'de Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, İstanbul radyosunda 1951 yılında canlı olarak yayımlanan bir programda ilk radyo konserini verdikten sonra 15 yıl boyunca birçoğu canlı olmak üzere programlarına devam etti. Ardından ilgisini sahne ve plak çalışmalarına veren ünlü sanatçı, 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Türkiye'de en çok konser veren ses sanatçısı olarak kabul edilen Müren, bir yılda 100 konser verdiği dönemlerde "Sanat Güneşi" unvanı aldı. 200'den fazla bestesi bulunan Zeki Müren, sanat hayatı boyunca sevenlerine 25 albüm, 15 yıl süreyle yaptığı sayısız radyo programı ve sinema filmleri bıraktı.

İstiklal Caddesi üzerindeki Grand Pera binasında ziyaretçilerini karşılayan Madame Tussauds İstanbul'da; tarih, kültür-sanat, spor ve eğlence dünyasından 60'a yakın balmumu figürü arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Madonna, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor. Ziyaretçiler bu ünlü isimlerin figürlerini yakından incelerken Messi'ye çalım atıp, Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı koltukta selfie çekecekleri, Michael Jackson'ın kostümüyle dans edip Mozart'ın piyanosunu çalarken video paylaşacakları eşsiz bir eğlence fırsatı yakalıyor. Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerine, yıldızlara dokunmanın heyecanını yaşatırken farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış olan ünlü isimlerle yan yana gelme fırsatı sunuyor.

