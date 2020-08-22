Samuel Kalu kimdir? Samuel Kalu kaç yaşında, aslen nereli, mevkisi ne? Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Samuel Kalu futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Fransa'nın Bordeaux takımında top koşturan Samuel Kalu kimdir, nerelidir, aslen nereli, kaç yaşında, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç hakkındaki tüm bilgilerine sitemizden bakabilirsiniz...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Samuel Kalu'nun istatistikleri ve attığı goller çok merak ediliyor. Peki Samuel Kalu kimdir, kaç yaşında, nereli, boy-kilo kaç, burcu ne, forma numarası kaç, mevkisi ne? SAMUEL KALU KİMDİR? Samuel Kalu 26 Ağustos 1997 yılı Nijerya doğumlu, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel bir futbolcudur. Kanat mevkisinde oynamaktadır. Samuel Kalu doğum tarihi : 26 Ağustos 1997 Samuel Kalu kaç yaşında : 22 yaşında Samuel Kalu mevkisi ne : Kanat oyuncusu (Sağ kanat) Samuel Kalu aslen nereli : Nijerya (Aba) Samuel Kalu boyu kaç : 1,76 metre Samuel Kalu kilosu kaç : 79 kg Samuel Kalu forma numarası kaç : 10 Samuel Kalu şuanda hangi takımda oynuyor : Bordeaux Samuel Kalu burcu ne : Başak SAMUEL KALU FUTBO KARİYERİ Samuel Kalu, futbol kariyerine Nijerya'nın Jos kentindeki GBS Akademisi'nde başladı. 2015 yılında, o sırada GBS Academy ile ortak kulüp olan AS Trencín ile sözleşme imzaladı. Slovak Ligi'nde Trencín ile etkileyici performanslarının ardından 2017'de KAA Gent'e katıldı. Belçika'daki yeteneği ile göz doldurdu ve 2018 yazında Fransız üst lig kulübü Bordeaux için sözleşme imzaladı. Gittiği takımda kendisine 10 numaralı forma verildi. AS Trencín Kariyeri: 9 Aralık 2015'te Kalu, Slovak takımı AS Trencín ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçına 27 Şubat 2016'da Slovan Bratislava karşısında Trencín takımıyla çıkmıştır. Gent Kariyeri: 4 Ocak 2017'de Belçika'nın en iyi lig kulübü KAA Gent'e transfer oldu. Bordeaux Kariyeri: Önceki takımlarda gösterdiği performansla göz dolduran Kalı, 6 Ağustos 2018'de, Ligue 1 takımlarından Bordeaux için 5 yıllık sözleşme imzaladı. SAMUEL KALU ATTIĞI GOLLER 2016 : AS Trencín = 32 maçta 4 gol 2017-2018 : Gent = 48 maçta 10 gol 2018-2020 : Bordeaux = 35 maçta 4 gol Kalu, Nijerya milli takımında 13 maçta 2 gol atmıştır. Samuel Kalu forver mevkisinde oynamadığı için gol sayısı azdır diyebiliriz.