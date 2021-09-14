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Samsunspor yarın Bursaspor'a konuk olacak

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Samsunspor yarın Bursaspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bitci Timsah Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde ilk haftayı bay geçen Yılport Samsunspor, yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı, 6 puan topladı.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Gökhan Karadeniz, Barış Başdaş, Cihan Kahraman ve Vukan Savicevic, Bursaspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri
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