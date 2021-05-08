Samsunspor, sezonun son maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak
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Samsunspor, sezonun son maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak

Samsunspor, sezonun son maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Ligde 67 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin son maçında Süper Lig'e direkt yükselmek için Adanaspor'u mağlup ederek GZT Giresunspor veya Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, kart cezalısı Brice Dja Djedje ve Kovid-19 tedavisi devam eden kaleci Ahmet Altın ile Jugurtha Hamroun, Adanaspor maçı kadrosunda yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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