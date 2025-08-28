Samsunspor Panathinaikos'u eledi mi?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında dikkat çeken eşleşmelerden biri olan Samsunspor – Panathinaikos randevusu, futbol gündeminin merkezinde yer aldı. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri ise Samsunspor'un Panathinaikos'u saf dışı bırakıp bırakmadığı oldu.

SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Samsunspor – Panathinaikos mücadelesi, HT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. Futbol tutkunları, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip etme fırsatı bulacak.

SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. HT Spor; Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'U ELEDİ Mİ?

Samsunspor Panathinaikos maçı 0-0 devam ediyor. Galip gelen taraf tur atlayacak.

SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

İki takımın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turu mücadelesi, Samsun'da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.