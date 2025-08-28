Samsunspor Panathinaikos'u eledi mi?
Bu akşam Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Mücadele öncesinde heyecan en üst seviyeye ulaşmış durumda. Peki, Samsunspor Panathinaikos'u eledi mi?
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında dikkat çeken eşleşmelerden biri olan Samsunspor – Panathinaikos randevusu, futbol gündeminin merkezinde yer aldı. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri ise Samsunspor'un Panathinaikos'u saf dışı bırakıp bırakmadığı oldu.
SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda oynanacak Samsunspor – Panathinaikos mücadelesi, HT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. Futbol tutkunları, karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip etme fırsatı bulacak.
SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. HT Spor; Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifresiz olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR PANATHİNAİKOS'U ELEDİ Mİ?
Samsunspor Panathinaikos maçı 0-0 devam ediyor. Galip gelen taraf tur atlayacak.
SAMSUNSPOR – PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
İki takımın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turu mücadelesi, Samsun'da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.