SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Samsunspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 2024-2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Taraftarlar ve futbolseverler, "Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soruların cevabını merak ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın form durumu, maçın oynanacağı tarih, saat ve stadyum bilgileri ile canlı yayın detayları belli oldu. İşte, Samsunspor - Kasımpaşa maçıyla ilgili tüm detaylar ve yayın bilgileri…

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Maçın hakemliğini ise tecrübeli isim Zorbay Küçük üstlenecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Bahattin Duran ve Serkan Ok yapacak. VAR hakemliğinde ise karşılaşmanın kritik pozisyonları dikkatle incelenecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem ataması, maç öncesinde taraflı tarafsız tüm futbol otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşması, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, dijital platformlar üzerinden de beIN Sports 2 yayınına erişim sağlayabilecek.