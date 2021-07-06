Samsunspor kamp için Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde

TFF 1'inci Lig takımlardan Yılport Samsunspor, yeni sezon birinci etap kamp çalışması için Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi.

TFF 1'inci Lig takımlardan Yılport Samsunspor, yeni sezon birinci etap kamp çalışması için Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi. Kırmızı-beyazlı takım ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla başlayan Samsunspor, birinci etap kampı için bugün Kayseri'ye geldi. Kırmızı-beyazlı takım bu yıl hizmet vermeye başlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma, beşe iki ve dar alanda pas ve şut çalışması yaptı. 18 Temmuz'a kadar Erciyes'te çalışmalarını sürdürecek Samsunspor'un, kamp döneminde Hes Kablo Kayserispor ile de hazırlık maçı yapması bekleniyor.

MEHMET ALTIPARMAK: MUHTEŞEM BİR TESİSTesisleri çok beğendiğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Yeni sezon hayırlı olsun. Kayseri'ye yapılan bu tesisin ilk misafiri biz olduk. Çok güzel bir tesis olmuş. Muhteşem bir tesis yapmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha yapılacak 6 saha varmış. Burasının geleceğin kamp merkezi olacağını söyleyebilirim. Sezona Samsun'da başladık. Geçen sene kıl payı kaçırılmış bir şampiyonluk vardı. Yeni transferlerimizle ve mevcut kadromuzla çalışmaları sürdüreceğiz. 6 gün tesislerimizde antrenman yaptık. 18 Temmuz tarihine kadar da burada kondisyon çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu zaman zarfında kampın sonuna doğru Kayserispor'la da bir hazırlık maçı yapma düşüncemiz var" dedi.SERKAN ÇERİ: TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin işletmecisi TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri ise "Söz verdiğimiz gibi ilk takımı kamp çalışmaları için Kayseri'ye getirdik. Samsunspor ile kampa başladık. Görüştüğümüz birçok takım var. 2 senedir yaptığımız çalışmalar sonucunda kamp merkezimizde ilk misafirimiz olan Samsunspor'u ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kendilerini otelimizde ve tesislerimizde konuk etmekten mutluyuz. Bana göre Erciyes Yüksek Kamp Merkezi Türkiye'nin en iyi kamp merkezi. Siftah Samsunspor'dan bereket Allah'tan diyeceğiz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne 6 futbol sahası daha kazandıracağız. İnanıyorum ki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi kamp merkezlerinden biri olacaktır" diye konuştu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç