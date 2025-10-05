Haberler

Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Güncelleme:
Fenerbahçe bu akşam Samsunspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Samsunspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Samsunspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Samsunspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇEİLK 11'LERİ

Samsunspor :

Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe:

Samsunspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Samsunspor Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı,Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

