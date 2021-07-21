Samsunspor, Alaaddin Okumuş'u kiraladı
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Samsunspor, Alaaddin Okumuş'u kiraladı

Samsunspor, Alaaddin Okumuş'u kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig ekibi Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig ekibi Sivasspor'dan sağ bek Alaaddin Okumuş ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar son olarak kontratı Sivasspor'da bulunan sağ bek Alaaddin Okumuş ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya vardı. Okumuş, böylece Samsunspor'un bu sezon transfer ettiği 13. futbolcu oldu.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş ve kulübü ile 1 yıllık geçici transfer kapsamında anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Samsunspor bu transfer sezonunda Alaaddin Okumuş'un yanı sıra Fatih Karagümrük'ten kaleci Aykut Özer, Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Eyüpspor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen, B. B. Erzurumspor'dan Osman Çelik ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transfer etti.

Alaaddin Okumuş geçen sezon Sivasspor ile 4 Süper Lig maçına çıkarken, Ümraniyespor ile ise 15 maça çıkıp, 6 asist yapma becerisi göstermişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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