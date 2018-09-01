Samsung Nihayet Satın Alınabilecek 8k Qled Tv Modeli Tanıttı

Samsung 8K Q900FN Modelini IFA 2018'de Tanıttı.



CES Fuarına bir geri dönüş yaptığımızda hatırlarsanız Samsung ilk 8K TV modeli Q9S'i tanıtmıştı. AI özellikleri ile donatılmış bu model bir anlamda sadece ön izleme, bir bakış atabileceğiniz ve size fikir verebilecek bir modeldi. Harika bir konsept tasarım.

Ancak bugün IFA sunumu ile şirket satın alınabilecek ilk 8K QLED TV modelini piyasaya sürdü.

Samsung 8K Q900FN Modeli !!!



Daha geleneksel bir stand için konseptin şövale benzeyen tasarımı bu modelde yok ancak gerçek 8K çözünürlüğü ve AI paketide dahil olmak üzere tüm özelliklerini sağlıyor.

Samsung aynı zamanda içeriğin optimize edilmesini sağlayan HDR10+ standardına ve 4.000 nit parlaklığa sahip olacağını açıkladı.

Bu yeniliklerin yanı sıra Samsung mevct QLED TV özelliklerinin çoğunu; bunlar arasında bağlı cihazları otomatik olarak tanıma gibi; güç ve video girişlerini idare eden tek bir optik kablo bağlantısı; duvarınıza uyum sağlayacak temaların yanı sıra haberler, fotoğraflar ve hava durumu gibi şeyleri görüntüleyen ortam modu sunuyor.

Her zamanki gibi, Samsung Q900FN için henüz bir fiyatlandırma veya stok durumu açıklamadı; ama en azından gerçek satın alınabilecek bir 8K TV artık var.

Engadget

https://www.teknotalk.com/samsung-8k-q900fn-65157/