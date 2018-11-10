Samsung Katlanabilir Infinity Flex Modelini Nihayet Ortaya Çıkardı

Samsung Katlanabilir Telefon Modelinin Nihayet Ortaya Çıkardı



Samsung katlanabilir telefon modeli ha duyurdu ha duyuracak derken nihayet; Samsung Geliştiriciler Konferansında Infinity Flex adlı katalanabilir bir ekrana sahip modelini gösterdi.

Samsung Katlanabilir Infinity Flex Modelini Nihayet Gösterdi, Katlanabilir telefon gerçekten çalışıyor.

Tahmin edildiği gibi Samsung, San Francisco'daki şirketin 2018 geliştirici konferansında esnek bir ekran sergiledi. Prototip aşamasında ve hala yapılacak çok şey var ancak; Samsung UI ve UX'in esnek bir ekranda nasıl çalıştığını gösterme fırsatını kaçırmak istemedi. Özellikle geliştiricileri bunu optimize edecek yeni uygulamalar geliştirebilecekleri yardımcı araçlarda sunduğunu açıkladı. Özellikle Bixby Studio hem Mac hemde Windows yazılımcıları için rahatlıkla indirebilecekleri bir araç olarak dikkat çekti.

Samsung Katlanabilir Infinity Flex



Samsung, ekranın nasıl yapıldığına dair ayrıntılara girdi. Panel bükme teknolojisini kullanıyor ve şirketin hem esnek hem de dayanıklı olan gelişmiş bir polimer ile yeni bir koruyucu tabaka icat etmesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tablet boyutundan kapandığında, normal bir akıllı telefon gibi görünür ve söz konusu kapak; hava durumu ve zaman gibi bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.

7.3 inçlik bir minyatür tablet boyutunda iken ise bir kitap gibi açılıp kapanabilir. Samsung'a göre Multi-Active Windows olarak adlandırdıkları üç uygulamayı eş zamanlı çalıştırabilirsiniz.

Samsung'un Esnek ekranlara uyumlu bir Android için Google ile yakın bir şekilde çalıştıklarını da artık biliyoruz.

Samsung'un özellikle esnek ekranlar konusunda gerçekten sektöre bir yol gösterici rolü vardı. Galaxy ve Note Serilerinde bunun sinyallerini kavisli ekranlar ile bize vermişti. Bu sayede hem çerçevesiz akıllı telefonların yapılması sağlanmış hemde o bölgelere uygulamar için kısayollar yerleştirerek etkin kullanımın önü açılmıştı. Ancak dünyanın ilk katlanabilir telefonu ünvanını kısa bir süre önce kendisinden rol kapan Royole FlexPai modeline kaptırdı.

Bununla birlikte, tamamen katlanır bir ekran, daha büyük telefonlara ve daha küçük tabletlere olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. Zira cepinizden fazla para çıkmadan daha büyük bir boyuta açılabilir.

Yine da katlanabilir telefonlar uzun süredir konuşuluyordu ve bir anlamda rüyaydı. Ancak bu gördüğüm telefonu ben görsel açıdan beğendim mi derseniz, yok. Nokia Communicator'ı andırıyor. Ancak esnek ekran teknolojisini daha güzel tasarımlarla karşımıza çıkaracakları başka modeller olacaktır.

Engadget