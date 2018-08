Samsung Galaxy Note 9, Kalem Odaklı, Daha Büyük ve Daha Güçlü

Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Galaxy Note 9 Tanıtıldı!



Şirket kalem odaklı amiral gemisi ile karşımızda, Son bir kaç haftadır ortaya çıkan sızıntılardan sonra, Galaxy Note 9 beklenen özellikleri resmi olarak karşımıza çıktı.

Samsung'un yeni amiral gemisi NewYork'da düzenlenen Unpacked 2018 Etkinliği ile resmi olarak duyuruldu. Şirketin yeni amiral gemisi "Sizi Asla Yavaşlatmayacağız ve Sizi Hayal Kırıklığına Uğratmayacağız" dediği Galaxy Note 8'in evrim değiştirmiş yeni halidir.

Yeni Galaxy Note 9 Özellikleri Neler?



Biraz daha büyük bir ekrana sahip. 6.4 inçlik ekranı, 2,960 x 1,440 piksel. Tam gün kullanım ve en az 128 GB depolama alanı vaat ediyor. Pil tarafında ise 4,000 mAh'lik bir pil ve 512 GB MicroSD kartla birlikte 512 GB Depolama alanı olan model ile birlikte 1TB kapasitelere ulaşabileceksiniz.

Samsung ayrıca, stereo hoparlörler ve değişken diyafram f/ 1.5-2.4 12 megapiksellik birincil kamera (arkada ikinci bir 12 megapiksel kamera var) da dahil olmak üzere Galaxy S9 ailesinden hoş geldiniz iyileştirmeleri getiriyor.

Tüm bunların dışında göze çarpan en büyük değişiklik bu yıl, S-PEN Üzerinden yoğunlaşıyor.

Bu, Samsung'un Bluetooth'u birleştiren ilk S Pen ürünüdür ve bu, ekranda doodle'dan çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.



Pratik kullanım için özellikle sunumlar ve selfi çekimlerinde uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Samsung uygulama geliştiricilerinin kalemi kendi amaçları için kullanabilmesi için bir ToolBox'ta sunuyor.Elbette şarj etmek için şarj cihazınıza takmanıza gerek yok, Yanında olması yeterli. Kablosuz Şarj Desteği yani…

Samsung ayrıca, üretkenliğe odaklı Galaxy Tab S4'te gördüğümüz aynı çok pencereli arabirime sahip DeX için ideal bir telefon. Sadece bu sefer ayrıntılı bir dock yerine kullanmaya başlamak için bir HDMI adaptörüne ihtiyacınız olacak.

Performans



Performans tarafı aslında hiç endişe etmeyeceğiniz yönü. Note 9 10 nanametre işlemci yaşadığınız bölgeye göre ya Snapdragon 845, yada Samsung'un kendi işlemcisi yada derin öğrenme özellikleri gelişmiş Exynos ile karşımıza gelecek.("water carbon cooling system" ve AI, Oyun performansına odaklanmış).

Samsung ayrıca 6GB Fazla RAM sunan Android Telefon Satıcıları arasına katılıyor. 128 GB modelinde 6GB RAM kullanılırken, 512 GB modelinde 8GB RAM sunuluyor.

Kameraları ise Samsung tarafından, daha iyi "akıllı" özellikler sağlamak için yazılımı optimize edildi. Bulanıklık ve lekeleri gidermek için bunları tespit etme yetenekleri eklendi.

Samsung Galaxy Note 9 4 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Renk seçenekleri konusunda bu sene oldukça cömert.

Occean Blue,

Lavender Purple,

Midnight Black,

Metallic Copper

10 Ağustos itibariyle Amerika'da ön siparişler başladı. Kontratsız fiyatlar orada 128 GB için 1000$, 512 GB modeli için 1250$.

Lansman gününden önce satın alanlar, ücretsiz bir çift AKG gürültü önleyici kulaklık (299 dolar değerinde) veya Fortnite V-Bucks'ta (Samsung'un Epic ile olan anlaşması sayesinde) 15.000 ücretsiz kazanabilirler.

Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri

6.4-inch Super AMOLED display

Snapdragon 845 (US & Latin America)/ Exynos 9810 (Everywhere else)

6 GB RAM

128 GB/512 GB storage (expandable via MicroSD)

4000 mAh battery

Stereo speakers

Water/Carbon Fiber cooling system

Bluetooth S-Pen

Comes in Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black

Headphone jack

A reasonably placed fingerprint sensor.

Samsung

https://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-note-9-kalem-odakli-daha-buyuk-ve-daha-guclu-64944/