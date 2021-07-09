Samsun'un "Elektrikli Otobüsü" bakanlık projesine dönüştü

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı açılış toplantısı bugün Ömer Halisdemir'de yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı açılış toplantısı bugün Ömer Halisdemir'de yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrikli otobüs konusuna değindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Samsun'a geleceğini söyleyen Başkan Demir, "16 Temmuz'da lityum pilli otobüslerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Samsun'a gelecek. Proje artık bakanlık projesine dönüşmüş durumda. Ziyaretinde hem imza törenini hem de projenin tanıtımını gerçekleştireceğiz. OSB konusunda gelişme var. Onu da sayın bakanımız açıklayacak. Onunla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız" diye konuştu.

4 SANTRALİN İHALESİ YAPILDI

Kırsal ilçelerde yapılan beton yolların maliyetini düşürmek için kurulacak 4 beton santrali ihalesinin yapıldığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Beton santrali kurma ihalemizi gerçekleştirdik. Merkez, Çarşamba, Bafra ve Kavak ilçelerinde kuracağımız beton santrallerimizi kısa sürede hizmete açacağız. 16 adet mikser alıyoruz. Hem bizim hem de ilçelerimizin bedeli karşılığında beton ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca tüm malzeme üretimlerini de bu sene tamamlıyoruz. Artık sathi kaplama malzemelerini bile tamamen 4 bölgede üretir hale geliyoruz. İlçelerde kalker ocakları tespit ettik. Bunlarla ilgili saha çalışmalarımızı başlattık. Tüm şehir sathına kaliteli hizmet üretme peşindeyiz" açıklamasını yaptı.

PROJELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Yapımına başlanan ve hayata geçecek projelere ilişkin de bilgi veren Başkan Demir, "Yalı Kafe'nin olduğu alana yapacağımız Millet Kıraathanesi Projesi'nin uygulama projesi geldi. İncelemeye açık bir projedir. Meclis üyelerimiz ve ilçe belediyemiz inceleyebilir. Saathane Meydanı'nda Taşhan yanında iki katlı ticari alanın inşaatı başladı. Subaşı Meydanı'ndaki otoparktın üst tavan, yani meydanın alt taban betonunun bir kısmı döküldü. Samsun Şehir Hastanesi'nin yolunun yapımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı, ilgili yazıyı Sağlık İl Müdürlüğü'ne gönderiyor. Protokolle ilgili inşallah oradaki yolları da Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırmış olacağız. Karayolları Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına geçişle ilgili kavşak projesi hazırlıyor. Trafik sıkışıklığını gidermek üzere. Başarabilirsek çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre