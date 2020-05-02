SAMSUN'UN ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
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SAMSUN'UN ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

SAMSUN'UN ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
02.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:38

SAMSUN'da Ramazan ayında yoğun olarak ürütilen 'Atom' adı verilen tatlı ilgi görüyor.

SAMSUN'da Ramazan ayında yoğun olarak ürütilen 'Atom' adı verilen tatlı ilgi görüyor. Yumurta sarısının pidenin üzerine sürülmesinin ardından kalan beyazının şekerle ve suyla karıştırılmasıyla yapılan tatlı yurt dışından bile sipariş alıyor.

Samsun'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve Ramazan ayı nedeniyle daha yoğun tercih edilen 'atom' adı verilen tatlı ilgi görüyor. Pidenin üst kısmına yumurta sarısının sürülmesinin sonrasında kalan yumurta akı şeker ve suyla karıştırılıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan atom, her yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Tatlı kolilere konularak farklı illere ve yurt dışına da gönderiliyor. 50 kuruşa satılan tatlı, kentte yok satıyor.

'RAMAZAN DEYİNCE ATOM VE PİDE AKLA GELİR'

Samsun'da her köşe başında atom satıldığını söyleyen Ahmet Akpınar, "Ramazanın geleneksel lezzeti olarak yakınlarımıza atom gönderiyoruz. Bende 100 adet atom aldım ve koliye koydum. İstanbul'daki kardeşime kargo ile atom göndereceğim. Ramazan ayı demek lezzet açısından pide ve atom demek bizim için. İkisi de çocukluğumuzdan kalma bir gelenek. Çok sevdiğimiz iki lezzet. Atom özellikle Karadeniz Bölgesi'nde daha yaygın tüketilen bir lezzet" dedi.

'YUMURTA AKI, ŞEKER VE SUYLA YAPILIYOR'

Fırınlarında günde bin adet atom üretip sattıklarını söyleyen Pembe Dudaksız da "Atomu herkes çok sever ve Ramazan'da sıkça tüketilir. Çok haifif bir tatlıdır. Müşterilerimiz de çok ilgi gösteriyorlar. Hatta kolilere koyup il dışına yurt dışına atom gönderiyorlar. Samsun'da sıkça tüketilen bir lezzet atom. Yumurta akı, şeker ve suyla yapılan çok basit bir tatlıdır diye konuştu.

SAMSUN'UN ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Kaynak: DHA

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