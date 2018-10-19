Samsun Teknopark'taki Firmalardan 14 Milyon TL Ar-Ge, 3,3 Milyon Dolar da İhracat Geliri

Samsun Teknopark'taki 47 firma 2017 yılında 14 milyon TL AR-GE, 3,3 milyon dolar da ihracat geliri elde etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Samsun Teknopark'ı ziyaret etti.

Ziyarete; Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, Genel Müdür Yardımcısı Osman Özkoç, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Prof. Dr. Yüksel Ardalı ve OMÜ- TTO Koordinatör Yardımcısı Eda Beylihan ve akademisyenler de eşlik etti.

"14 milyon TL AR-GE 3,3 milyon dolar ihracat geliri"

Samsun Teknopark'ı tanıtmak, çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla bir sunum yapan Genel Müdür Buğra Çolak, kamu yetkililerine bilgi vermenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek "Faaliyetlerimizle ilgili kamu yetkililerinin değerlendirmelerini alma fırsatını yakalıyoruz" dedi.

Samsun Teknopark'ın, Samsun'daki sanayici, akademisyen ve öğrenciler için avantajlarını açıklayan Buğra Çolak, mevcut durumla ilgili şunları söyledi: "Şu an 47 firmamız var. Bu firmalar 2017 yılı verilerine göre 14 milyon TL AR-GE, 3,3 milyon dolar da ihracat geliri elde etti. Devam eden 50 projemiz ve 119 AR-GE personelimiz mevcut."

Bu yıl ilk kez 'uygulayıcı kuruluş' niteliği kazandıklarını da kaydeden Çolak, 100'ün üzerinde proje kabul ettiklerini, girişimciliğin ve yeni iş fikirlerinin ortaya çıkması için bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Samsun'un sanayi ve ihracat potansiyelinin gelişimi için yeni projeleri devreye aldıklarını ifade eden Genel Müdür Çolak, Samsun'un şehir merkezinde de bir girişimci merkezi kurma projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

"Teknopark akademisyenle girişimciyi bir araya getiriyor"

Teknoparkları ülkenin gelişmesinde önemli yer tutan kurumlar olarak niteleyen Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Bu nedenle devletimiz bize özel avantajlar sağladı. Bu avantajlar sayesinde Teknopark; üniversite, akademisyen ve potansiyeli olan girişimcinin bir araya gelmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca özellikle gençlerimizin sadece sınıflarda öğrenmesi yeterli değil, hayatın içinde, uygulamalı olarak öğrenmeleri daha önemli. Teknopark onlara bu fırsatı sunuyor. Genç girişimciler, önce ön kuluçka merkezlerinde bir fikrin nasıl yeşertileceğini öğreniyor. Biraz daha başarılı olanlar kuluçka merkezinde pişip kendi firmalarını kurabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Samsun Teknopark'ın, akademisyenlerin proje süreçlerini kolaylaştırdığını ifade eden Rektör Sait Bilgiç, "Bu alanda akademisyene yardımcı olan personelimiz var. Ayrıca birkaç sene öncesine kadar kimsenin bulunmadığı OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nde şu an 10 uzmanımız görev alıyor" açıklamasında bulundu.

"Samsun bilim şehri olmalı"

Üniversite ile şehrin bütünleşmesinin çok önemli olduğunun vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan da sunumun ardından firmaları ve ön kuluçka merkezlerini gezerek yetkililerden projeleri ve geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili beğenisini ifade eden Çiğdem Karaaslan emeği geçenleri tebrik ederek Samsun'un bilim şehri olması gerektiğinin altını çizdi. - SAMSUN