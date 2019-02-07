Samsun Sebze Fiyatlarındaki Artış, Samsun'un Ünlü Lezzeti 'çakalı Menemeni'ni Vurdu

Samsun'un en meşhur lezzetlerinden olan 'Çakallı menemeni' sebze fiyatlarında yaşanan artışla birlikte zamlandı. Menemenin 18 lira olan porsiyonu 20 liraya yükseldi.

Samsun'un ünlü lezzetlerinden 'Çakallı menemeni'n fiyatı artan sebze fiyatlarından etkilendi. Menemenin en önemli malzemelerinden olan sivri biberin kilo fiyatının 13-14 liraya kadar yükselmesi işletmecileri zorlamaya başladı. Bazı işletmelerde menemen porsiyon fiyatlarına zam yapıldı. Menemen satışı yapılan 25 tesisin bulunduğu Samsun-Ankara Karayolu üzerindeki Çakallı bölgesinde işletmeciler sebze fiyatlarının düşmesini bekliyor. Kendisine ait tesiste menemen yapıp satan Caner Ünal, 15 yıldır bu mesleği yaptığını söyleyerek 'Çakallı bölgesi çok eski bir tarihe dayalı ve İpek Yolu üzerinde bulunan bir bölge. Eski tarihlerden beri gelip geçen kervanlar burada konaklıyordu. Bu tarihlerden itibaren burada insanlara yemek olarak menemen yapılıyormuş. Burada yapılan menemenin özelliği tereyağı ile yapılması ve kullanılan tavanın bakır olması, sivri biber, kaşar peynir, yumurta kullanılarak iyice malzemelerinin ezilip yapılıyor olması. Bölgemizde Çakallı Menemeni meşhur bir yiyecek. Bugünde Samsun-Ankara Karayolu'nu kullananlar buradaki tesislerde durup menemen yiyorlar. Bu bölgede yaklaşık 25 tane menemenci esnaf var ve yaklaşık 200 kişiye iş imkanı sağlayan bir konumdayızö dedi.

'YEŞİL BİBERİN KİLOSU 13-14 LİRA'

Son dönemde sebze ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışın kendilerini çok etkilediğini söyleyen Ünal, 'Öncelikle menemen önceleri fiyat olarak gariban ya da öğrenci evi yemeği iken şuan da menemen fiyatları gerçekten çok ciddi anlamda arttı. İçerisinde kullanmış olduğumuz ürünlerin hepsinde fiyat artışı var. Son zamanlarda buna tarım ürünleri de eklendi. Bununla birlikte yeşil biberin fiyatı, domatesin fiyatı çok ciddi anlamda zamlandı. Buda bizim açımızdan çok sıkıntılı bir sonucu ortaya çıkardı. Şuan da bizim yeşil biberi halden alış fiyatımı 13-14 lira, domates fiyatları 6-8 lira arasında değişiyor. Biz yaptığımız menemen de en kaliteli ürünü kullanmak zorundayız, bu sebepten dolayı da en pahalı ürünleri kullanmak zorundayız. Geçen ay bir porsiyonu 18 liraya satarken şimdi bunu 20 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıkö diyerek sebze fiyatlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA