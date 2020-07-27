SAMSUN Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı
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SAMSUN Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı

Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardıADIYAMAN'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle '0' bulunmayan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı.

27.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:41

Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı

ADIYAMAN'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle '0' bulunmayan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. Koleksiyonerlerle görüşüp 75 bin TL isteyen Kuştepe, elde edeceği geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.

Kentte otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı. Samsun'da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.

Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, "Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL'lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak" dedi.

SAMSUN Hatalı basılan 50 TL'yi 1500 katına satışa çıkardı

Kaynak: DHA

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