Samsun'dan kısa kısa
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Samsun'dan kısa kısa

Samsun'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki araca çarptığı kazada biri kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın iki araca çarptığı kazada biri kişi yaralandı.

Ordu'dan Samsun istikametine gelen Ramazan Akdeniz idaresindeki 99 TL 780 yabancı plakalı tır, Çarşamba Sanayi Sitesi Kavşağından karşıya geçen Mehmet Yılmaz idaresindeki 55 M 6314 plakalı minibüs ve Murat Özen idaresindeki 55 AL 899 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere rehberlik yapıyor

Çarşamba Belediyesi, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere tercih işlemlerinde yardımcı oluyor.

Çarşamba Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında üniversiteye girme hayali kuran adayların en doğru tercihleri yapabilmeleri amacıyla ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, üniversite yolunda adayların atacağı her adımda yanlarında olduklarını belirtti.

Gençlerin büyük çaba gösterip derslerini çalışarak sınav sürecini atlattığını aktaran Doğan, "Şimdi önlerinde tercih maratonu var. Gençlerimizin geleceklerini şekillendirecekleri bu dönemde Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezimiz ile yanlarındayız. Üniversite adaylarımızın hayallerindeki mesleklere ulaşabilmesi adına uzman kadromuzla gençlerimizin yetenekleri, istekleri, puanları gibi birçok etkeni değerlendirerek yol gösteriyoruz. Üniversite yolunda atacakları tüm adımlarda yanlarındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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