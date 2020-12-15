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Samsun'dan kısa kısa

15.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:40
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Adnan Menderes Caddesi'nde yürütülecek peyzaj çalışma ve ağaç dikim çalışmalarını denetledi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Adnan Menderes Caddesi'nde yürütülecek peyzaj çalışma ve ağaç dikim çalışmalarını denetledi.

Adnan Menderes Caddesi'nde incelemelerde bulunan Saygılı, yapılacak peyzaj çalışmalarıyla ilgili Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'ndan bilgi aldı.

Saygılı, çalışmalar sonucu Adnan Menderes Caddesi'nin vatandaşların boş vakitlerini geçirebileceği önemli bir gezi merkezi olacağını söyledi.

Saygılı'ya Kavak İlçe Orman İşletme Müdürü Özkan Güneş de eşlik etti.

Bafra'da Kaymakam Cevdet Ertürkmen'den Kovid-19 denetimi

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Tekel Caddesi'nde süren polis ve zabıta ekiplerinin denetimlerine katıldı.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Ertürkmen, "Bu konuda halkımızın daha dikkatli olmasını diliyorum. Yine hafta sonu yapılan uygulamalarda bazı vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmediğini gördük. Onların da adli ve idari süreçlerini başlattık. Denetimlerimizi sıklaştırma gereği hissettik." dedi.

Ertürkmen'e İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan da eşlik etti.

Havza'da 48 okul ve kuruma "Okulum Temiz" belgesi verildi

Havza ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 48 okul ve kurum binasına "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında, "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazanan 48 okul ve kurumun idarecilerine belgeleri verildi.

Törende konuşan Sağlam, ilçedeki tüm okul ve eğitim kurumlarının belgeyi almaya hak kazandığını ifade ederek, "İlçemizdeki tüm okullarımız ve eğitim kurumlarımız belgeyi almak için başvuruda bulundu ve yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tüm başvurular olumlu sonuçlandı. Bu nedenle duyarlılıklarından dolayı tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum. Yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarımız tamam. Yüz yüze eğitime başlandığı andan itibaren tüm velilerimiz öğrencilerini gönül rahatlığı ile okullarımıza gönderebilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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