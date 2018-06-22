Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Televizyon Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 38 KG 793, 55 AY 032, 38 YZ 665 ve 55 T 0051 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici ile yoldan kaldırıldı. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.