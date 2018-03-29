Samsun'da "Ulusa Kırsal Ağ" Tanıtıldı

Samsun'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından "Ulusa Kırsal Ağ"ın (UKA) tanıtımı yapıldı.

Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Kubalı, Türkiye'nin çok değerli tarım topraklarına sahip olduğunu söyledi.

Tarımın önemine vurgu yapan Kubalı, "Türkiye daha çok üretmeli. Kaynaklar dağıtılırken akılcı, bilimsel ve planlı çalışmalarla yapılmalı. Türkiye'nin bu alanda çok değerli kurumları vardır. Kırsal kalkınma alanında yapılan bu çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Kırmacı de söz konusu çalışmanın AB fonlarının çok daha etkin ve verimli kullanılmasını hedefleyen çalışmalar olduğunu aktardı.

Ülkede kalkınma planının büyük çoğunluğunun kırsalda tarımın oluşturduğunu kaydeden Kırmacı, "Kırsal kanmaya yönelik bu kırsal turizm bile olabilir. Doğal ve kültürel varlıkların korunması bunların turizme açılması gibi tarımla bire bir özdeşleşmeyen şeyleri de içine alan tüm faaliyetler tarım başlığı altında ele alınıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı diğer ilgili kurumlarla birlikte kalkınma strateji belgesi oluşturdu. Bu belge ulusal ve uluslararası ve AB fonlarının kullanılmasına referans teşkil ediyor." diye konuştu.

Kalkınmanın temelinde yerel ve öz kaynakların ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret eden Kırmacı, "Ulusa Kırsal Ağ" ile yerelin ulusal ve kırsal ile birbirine bağlanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, "Ulusa Kırsal Ağ" hakkında hazırlanan sunum yapıldı.