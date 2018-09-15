Samsun'da Sokak Ortasında Satranç Etkinliği

İlkadım Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğince Samsun'da 'Sokakta Satranç Var' etkinliği düzenlendi.

İlkadım Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen "Sokakta Satranç Var" etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öncelikle çocuklar olmak üzere satrancı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile düzenlenen etkinlik Gazi Caddesi'nde gerçekleştirildi. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse'nin de katıldığı programda her yaştan vatandaş satranç oynayarak eğlendi.

Duran Karaköse: "Satrancı sokakta tanıtıyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse, "Öncelikle bu güzel etkinliği gerçekleştirmemizde hiçbir desteği esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkür ederim. Bu etkinlikle satrancı daha çok bilinir hale getirmeyi amaçladık. İlkadım Belediyesinin de destekleriyle bugün Gazi Caddesi'ni satranç sokağı haline getirdir. Bu projede bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Erdoğan Tok: "Satranç bilmeyen çocuğumuz kalmayacak"

Satranç sokağını ziyaret ederek satranç oynayan çocuklarla sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Geçtiğimiz yıl Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvasının yoğun ilgi görmesinin ardından şimdi de satrancı daha çok çocuğumuza öğretebileceğimiz 'Sokakta Satranç Var' projemizi gerçekleştiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize her yaştan birçok vatandaşımız katıldı. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirirken amacımız ilimle, bilimle ve genel kültürleriyle donanımlı gençler yetiştirmek. Eğitime verdiğimiz destek sadece okullarımızda yaptığımız fiziki çalışmalardan ibaret değil. Çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak her çalışmada İlkadım Belediyesi olarak biz de varız diyoruz ve çocuklarımızın geleceği için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN