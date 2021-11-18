Samsun'da silahla vurularak öldürülen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) toprağa verildi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, ikindi vakti Tepealtı Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye İsmail ve oğlu Mahir Keskin'in yakınlarının yanı sıra Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen ile vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı ilçesi Abazalar mevkisinde dün Y.A, yeni aldıkları tarla nedeniyle tartıştığı İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'i silahla vurarak öldürmüştü. Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince evinde gözaltına alınan Y.A, tutuklanmıştı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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