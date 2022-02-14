Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı
AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.
Sungurlu Mahallesi 336. Sokak'ta bir inşaatın dış cephe kaplama işinde çalışan Nevzat Balcı, yaklaşık 6 metre yükseklikte bulunduğu iskeleden düştü.
Balcı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Güncel