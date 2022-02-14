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Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşerek yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Sungurlu Mahallesi 336. Sokak'ta bir inşaatın dış cephe kaplama işinde çalışan Nevzat Balcı, yaklaşık 6 metre yükseklikte bulunduğu iskeleden düştü.

Balcı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Samsun, Balcı, işçi, Güncel, Haberler

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