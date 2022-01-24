Samsun'da FETÖ'den aranan eski hemşire yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hemşire jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen hemşire D.Ö.'nün(42) Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla D.Ö. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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