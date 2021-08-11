Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği

Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemide mağdur olan esnafa 1000'er TL'den toplam 7 milyon 473 bin TL destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) pandemide mağdur olan esnafa 1000'er TL'den toplam 7 milyon 473 bin TL destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 473 esnafa 1000'er TL olmak üzere toplamda bugüne kadar 7 milyon 473 bin liralık destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik" dedi. Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e pandemide mağdur olan kahveci esnafına sağladığı 1000 TL'lik destek için teşekkür etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, vatandaşların tüm çağrılarına anında dönen, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden pazar filelerine kadar her alanda destek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı dönemlerde esnafları da unutmayarak sosyal destek paketlerini devreye aldı.

Samsun merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 473 esnafa 1000'er TL'lik destek veren Büyükşehir Belediyesi son ödemelerini de bugün gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) tarafından gönderilen listeler doğrultusunda Samsun'un 17 ilçesini kapsayan bölgedeki 7 bin 473 esnafa toplamda 7 milyon 473 bin TL'lik nakdi yardımda bulunuldu.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafların olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Esnafımızın pandemi sürecinden en az etkilenerek çıkması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yaptık. Bütçe gerçeklerimize bakarak bin lira ile esnaf kardeşlerimizin yanında olalım istedik. Gönül istiyor ki daha fazla verelim, tüm zararlarını kapatalım. İnşallah bir yerlere merhem olmuşuzdur, esnafımız bir nebze de olsa nefes almıştır. Tüm derdimiz budur. Çünkü biz her güçlüğü birlikte yenen bir milletiz. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Verdiğimiz destek paketi kapsamında esnaflarımız son ödemelerini de bugün itibariyle almış durumda. Hayırlı olmasını diliyorum. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.

Esnaftan teşekkür

Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e pandemide mağdur olan kahveci esnafına sağladığı 1000 TL'lik destek için teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Salgın sürecinden en çok etkilenenler esnaflar oldu. Verilen destek de bizim için çok önemliydi. Süreçte maddiyatı bir tarafa manen destek olan bize yalnız olmadığımızı gösterdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e şahsım ve teşkilatım adına teşekkürü bir borç bilirim. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan SED ödemeleri, bugün hesaplarda olacak
İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan SED ödemeleri, bugün hesaplarda olacak
İş insanından 200 milyon liralık vurgun! Karşılıksız çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
İş insanından 200 milyon liralık vurgun! Karşılıksız çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
Davetliler görünce şaşırıp kaldı! Damada Bitcoin taktılar
Davetliler görünce şaşırıp kaldı! Damada Bitcoin taktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da esnafa 7,4 milyon TL pandemi desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:16:54. #1.15#

title