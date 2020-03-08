Samsun'da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçpınar köyünde Kudret C. ile komşuları Okan ve Suat Orhan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Kudret C, silahla iki kardeşe ateş etti.

Ağır yaralanan kardeşlerden Okan Orhan hayatını kaybetti, Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Kudret C. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA