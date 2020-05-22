Samsun, Çorum ve Amasya için kuvvetli yağış uyarısı Samsun, Çorum ve Amasya'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Samsun, Çorum ve Amasya'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Çorum ile Amasya çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın sabaha kadar zaman zaman etkisini artıracak.

Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA