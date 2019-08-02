Samsun'a süper meyve aronia bahçesi kuruldu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje ile süper meyve olarak bilinen aronia (chokeberry) bahçesi kuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan proje ile Çarşamba ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bakanlığın finansmanı ile 10 dekar alanda 2 çeşit ve 2 bin 200 adet aronia fidanı toprakla buluşturuldu.

Dikimi tamamlanan 10 dekar aronia bahçesini inceleyerek proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, "Aroni meyvesi bahçesinin bölgemize adaptasyonu, gelişimi, verim ve kalitesinin izlenerek diğer üreticilere ve bölgelere model karlı bir meyve çeşidinin ilimize kazandırılması hedefleniyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA