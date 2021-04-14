Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
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Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek

Ligin 33. haftasında Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan eden Manisa FK'da hedef ligi namağlup bitirerek tarihe geçmek.

Ligin 33. haftasında Uşakspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan eden Manisa FK'da hedef ligi namağlup bitirerek tarihe geçmek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında konuk edeceği Hacettepespor maçının hazırlıklarını devam ettirdi. Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Manisa FK, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Hacettespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Şampiyon Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 15.00'da Mümin Özkasap Spor Tesislerinde Ligin son sırasındaki Hacettespor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı Tunç Özdemir, Turhan Akbaş, Tuncay Ercan hakem üçlüsü yönetirken karşılaşmanın 4. Hakemi olarak Ahmet Balkan görev yapacak.

Öte yandan Manisa FK'nın şampiyonluk kupasının 28 Nisan Çarşamba günü kendi evinde oynayacağı son maç olan Gümüşhanespor karşılaşmasında federasyon tarafından verileceği öğrenildi. Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet ve 9 beraberlik alan Manisa FK hiç yenilgi yüzü görmedi. Rakip filelere 78 gol gönderen takım kendi kalesinde ise 22 gol gördü. - MANİSA

Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek
Şampiyonun hedefi ligi namağlup bitirmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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