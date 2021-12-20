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Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.

Trabzonspor'un galip geldiği, üç büyüklerin kazanamadığı haftada şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Geçen hafta listeye giren sürpriz favori Başakşehir, Galatasaray'ı geride bıraktı, Beşiktaş'la oranı eşitledi.

Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Listede artık 2 favori daha var

Bu hafta Konyaspor'a da oran açıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise iyice azaldı.

Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim! Listede artık 2 favori daha var

Eski oranlar:

  • Trabzonspor: 1.28
  • Fenerbahçe: 6.75
  • Beşiktaş: 10.50
  • Başakşehir: 16.00
  • Galatasaray: 21.00

Yeni oranlar:

  • Trabzonspor: 1.18
  • Fenerbahçe: 9.50
  • Beşiktaş: 16.00
  • Konyaspor: 16.00
  • Başakşehir: 16.00
  • Galatasaray: 26.00

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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