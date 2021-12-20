Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Süper Lig'de 17. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'un yeri iyice sağlamlaştı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise dibi gördü. Geçen hafta favoriler arasına giren Başakşehir ve bu hafta listeye eklenen Konyaspor'a bir hayli ihtimal verildi.
Trabzonspor'un galip geldiği, üç büyüklerin kazanamadığı haftada şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Geçen hafta listeye giren sürpriz favori Başakşehir, Galatasaray'ı geride bıraktı, Beşiktaş'la oranı eşitledi.
Bu hafta Konyaspor'a da oran açıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise iyice azaldı.
Eski oranlar:
- Trabzonspor: 1.28
- Fenerbahçe: 6.75
- Beşiktaş: 10.50
- Başakşehir: 16.00
- Galatasaray: 21.00
Yeni oranlar:
- Trabzonspor: 1.18
- Fenerbahçe: 9.50
- Beşiktaş: 16.00
- Konyaspor: 16.00
- Başakşehir: 16.00
- Galatasaray: 26.00
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet