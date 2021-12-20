Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

Trabzonspor'un galip geldiği, üç büyüklerin kazanamadığı haftada şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Geçen hafta listeye giren sürpriz favori Başakşehir, Galatasaray'ı geride bıraktı, Beşiktaş'la oranı eşitledi.

Bu hafta Konyaspor'a da oran açıldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı ise iyice azaldı.

Eski oranlar:

Trabzonspor: 1.28

Fenerbahçe: 6.75

Beşiktaş: 10.50

Başakşehir: 16.00

Galatasaray: 21.00

Yeni oranlar:

Trabzonspor: 1.18

Fenerbahçe: 9.50

Beşiktaş: 16.00

Konyaspor: 16.00

Başakşehir: 16.00

Galatasaray: 26.00

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