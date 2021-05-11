Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde liderliğe oturacak. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. Fenerbahçe bu maçı kazanıp, Beşiktaş'ın takılmasını bekleyecek.

Fenerbahçe, 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor karşısında Kadıköy'de sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Şampiyonluk yolunda tamam ya da devam anlamı taşıyan mücadelede sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almayacak. Sivasspor'da Samassa, Kamara, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare İstanbul'a getirilmeyen isimler.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Jorge Felix, Faycal Fajr, Gradel, Kayode