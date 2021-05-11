Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım
Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde liderliğe oturacak. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor. Fenerbahçe bu maçı kazanıp, Beşiktaş'ın takılmasını bekleyecek.

Fenerbahçe, 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor karşısında Kadıköy'de sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Şampiyonluk yolunda tamam ya da devam anlamı taşıyan mücadelede sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almayacak. Sivasspor'da Samassa, Kamara, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare İstanbul'a getirilmeyen isimler.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Jorge Felix, Faycal Fajr, Gradel, Kayode

Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
Mert Müldür, Altay Bayındır'ın paylaşımına sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı
Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Cyle Larin Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 20:27:28. #1.16#

title