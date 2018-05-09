Spor Toto Süper Lig Kupası Görücüye Çıktı

Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası Ankara'da görücüye çıktı. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupanın önümüzdeki hafta sonuna kadar tüm sporseverler için sergileneceğini belirtti.

İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonuna verilecek kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında futbolseverler için görücüye çıktı. Süper Toto Süper Lig'de oynanacak son iki maç olduğunu belirten Kasapoğlu, "İlhan Cavcav sezonu olması münasebetiyle de sporumuzun futbolumuzun duayeni merhum İlhan Cavcav'ı yad ediyoruz. Yoğun bir lig geçiriyoruz. Spor Toto Süper Lig hem şampiyonluk hattında hem de düşme hattı itibariyle ciddi bir rekabete sahne oluyor. Rekabetin yoğun olması sporun en önemli özelliklerinden biri. Bu durumdan dolayı, hem spor camiası olarak hem de Spor Toto Teşkilatı olarak mutluyuz. Henüz lig sonuçlanmadı. Fakat kupa şu an teşkilatımızda. Kupanın sahibi birkaç hafta içerisinde netleşecek. Şimdiden şampiyon olacak takımı, camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SON ANLARA KADAR HEYECAN SÜRECEK"

"Son anlara kadar şampiyonu öğrenemeyeceğiz gibi" diyen Kasapğolu, "Bu süreçte centilmenliğin yoğun olmasını temenni ediyoruz. Spor Toto teşkilatı sporumuzun çınarı bir kurum. Yaklaşık 55 yıldır sporumuza ve gençliğimize hizmet eden bir kurum. Bu bağlamda hem süper ligimizin hem de diğer branşlarımızın sponsoru bir kurum. Özellikle bu yıl Spor Toto Teşkilatı olarak bu sponsorluklara 1. Lig'i de ekledik. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl 1. Lig'inde destekçisiyiz. Orada da rekabet dolu bir yıl geçti. Şampiyon olan iki takımımız var. Bu takımlarımızı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG KULÜPLERİNE 5-6 MİLYON TL'LİK DESTEKTE BULUNDUK"

Bölgesel Amatör Lig'deki kulüplere kadar ciddi anlamlarda isim hakkı destekleri sunduklarını anımsatan Teşkilat Başkanı Kasapoğlu, "Bu biraz göz önünde bulunmayan destek. Fakat tamamıyla kulüplerimizi finansal anlamda desteklemeye yönelik bulduğumuz bir formül. Özellikle 2013 yılı itibariyle bu desteklerimiz de ciddi anlamda artış var. İsim hakkı desteği olarak Spor Toto Süper Lig kulüplerimizden her birine 5 ile 6 milyon arası kendilerinin beraberlik veya galibiyet durumunda değişen bir desteğimiz söz konusu. Spor Toto 1. Lig kulüplerine de 2 milyon lira civarında desteğimiz var. 3. Lig kulüplerine ise 1 milyon lira civarında yıllık ortalama desteğimiz var. Amatör Lig kulüplerini de desteklemeye başladık" diye konuştu.

KUPA GÜMÜŞ VE ALTIN KAPLAMA OLACAK

Kupanın her yıl burada sergilendiğini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında kupanın özelliklerine de değinerek şunları kaydetti:

"Teknik özellikleri itibariyle, Selçuklu motifleri ve gümüş ile altın kaplamaya sahip. Kupamızı önümüzdeki hafta sonuna kadar taraftarlarımıza sergileyeceğiz. Hafta sonları da dahil olmak üzere 10.00 ile 18.00 arası tüm sporseverlerin ziyaretine açık bir şekilde kupa kurumumuzda bekleyecek. Bunun dışında ziyaretçilerimiz anı defterimizi de imzala şansları olacak."