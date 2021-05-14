Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video
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Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türk Telekom'da Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde alkışlayacaklarını söyleyen Fatih Terim'in açıklamalarının ardından Galatasaray bambaşka bir havaya girdi. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin de Sivas'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kupasına tutundu. Aslan, Yeni Malatya ile oynayacağı maç öncesi taraftarlarına mesaj yolladı. Arda'nın takım arkadaşlarına, "Üstünüzdeki forma güç verir sizlere" kısmı videoya özellikle eklendi.

Galatasaray şampiyonluk havasına giriyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kupaya tutunması camiada ve taraftarlarda heyecan yarattı. Sosyal medya ekibi, heyecanı yükseltecek bir video paylaştı. Videoda Fatih Terim'in mutluluğu vurgulanırken kaptan Arda'nın, "Üstünüzdeki forma güç verir sözleri" videonun sonunda yer aldı.

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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