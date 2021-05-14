Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'dan taraftarı coşturacak video

Türk Telekom'da Beşiktaş'ın şampiyon olması halinde alkışlayacaklarını söyleyen Fatih Terim'in açıklamalarının ardından Galatasaray bambaşka bir havaya girdi. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin de Sivas'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kupasına tutundu. Aslan, Yeni Malatya ile oynayacağı maç öncesi taraftarlarına mesaj yolladı. Arda'nın takım arkadaşlarına, "Üstünüzdeki forma güç verir sizlere" kısmı videoya özellikle eklendi.