Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel, Galatasaray'ın kapısından döndü
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Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea'nin hocası Thomas Tuchel, Galatasaray'ın kapısından döndü

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Geçen sene Paris Saint-Germain'in başında Şampiyonlar Ligi finali oynayan fakat kupaya uzanamayan Thomas Tuchel, bu sene Chelsea ile mutlu son ulaştı. Avrupa futbolunun son dönemine damga vuran Alman hoca, 2013/14 sezonun sonunda Galatasaray'ın kapısından döndü. Dönemin başkanı Ünal Aysal'ın her konuda anlaştığı Tuchel son anda vazgeçerek 'Tükenmişlik sendromu' yaşadığını ve gelemeyeceğini belirtmişti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i devirerek kupaya ulaşan Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, 2013/14 sezonun sonunda Galatasaray ile anlaşmanın eşiğinden dönmüştü.

"BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Galatasaray, Tuchel'i yeni teknik direktörü olarak duyurmaya hazırlanırken Alman hoca, başkan Ünal Aysal'ı aramış ve Galatasaray'a gelemeyeceğini iletmişti. Sözü geçen dönemde basında çıkan haberlerde ise Tuchel'in Aysal'a "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Mainz'dan da bu sebeple ayrıldım. Bir süre takım çalıştırmayacağım. Eğer gelecek yıl yine teklif yaparsanız tekrar görüşebiliriz" dediği yönünde bilgiler yer almıştı.

"GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAKTAN ONUR DUYACAK"

Dönemin başkanı Ünal Aysal da yaptığı bir açıklamada; "Thomas Tuchel, Galatasaray'ı çalıştırmaktan onur duyacağını ancak 1 yıl dinlenmek istediğini söyledi. Gelecek yıl teklif alırsa seve seve geleceğini ifade etti." demişti. Tuchel yaklaşık bir yıl sonra B. Dortmund takımının başına geçerken burada iki sezon çalışıp Almanya Kupası'nı kazandı. Tuchel daha sonra PSG ve Chelsea'de görev yaptı. Galatasaray ise 2014-15 sezonu başında Cesare Prandelli'yi göreve getirmişti.

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