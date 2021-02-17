Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve PSG avantajı kaptı

Liverpool, Leipzig'i 2-0'la geçti

Liverpool'da Ozan Kabak ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

PSG, deplasmanda Barcelona 'yı farklı yendi: 1-4

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, tarafsız sahada oynanan maçta Leipzig'i 2-0 mağlup ederken; Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona'yı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Liverpool'da top koşturan A Milli oyuncu Ozan Kabak, takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig, Covid-19 nedeniyle Almanya'nın aldığı tedbirler kapsamında Macaristan Budapeşte'de kentinde bulunan Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada, İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırladı. Konuk ekip Liverpool'da A Milli oyuncu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de başladı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp zorlu karşılaşmaya; Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Alcantara, Salah, Mane, Firmino ilk 11'i ile çıkarken; Leipzig ise Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klastermann, Kampl, Sabitzer, Haidara, Adams, Angelino, Olmo, Nkunku ilk 11'i ile sahada yerini aldı.OZAN, LIVERPOOL İLE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTILiverpool'un Alman temsilcisi Schalke 04'ten kadrosuna kiralık olarak kattığı A Milli oyuncu Ozan Kabak, Ada ekibi ile ilk maçına geçtiğimiz hafta Leicester City deplasmanında çıktı ve 90 dakika forma giydi. A Milli oyuncu, Leipzig karşısında da ilk 11'de karşılaşmaya başlayarak Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.Alman temsilcisi karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda tehlikeli gelen ve bir topu direkten dönen Leipzig'de Olmo ve Angelino fırsatları değerlendiremedi. 20'nci dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Liverpool, Mane ve Robertson ile gole yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATAİkinci yarının hemen başında Leipzig Nkunku ile gole çok yaklaştı. Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool'da yıldız oyuncu Salah, 53'üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58'inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 60'ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.İKİ DEV KARŞI KARŞIYA GELDİGecenin diğer maçında ise Avrupa'nın iki büyük kulübü karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi Barcelona, evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, de Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11'i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11'i ile mücadeledeki yerini aldı.Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27'nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona'ya PSG'nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32'nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona'da Griezmann, PSG'de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.MBAPPE, BARCELONA'YI YIKTI

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında PSG, Kean ve Verratti ile fırsatları değerlendiremezken, Barcelona ise Griezmann ve Messi ile gol aradı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 60'ıncı dakikaların ardından rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren PSG, 65'inci dakikada Mbappe ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 70'inci dakikada Kean ile farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 1-3. Goller sonrası Barcelona Messi ve Dembele ile gol fırsatlarını değerlendiremezken, 85'inci dakikada Mbappe yine sahneye çıkarak hat trick yaptı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi PSG büyük bir avantajı cebine koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER