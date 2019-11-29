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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci haftanın oyuncusu, Bayern München forması giyen Robert Lewandowski oldu.

29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu

'nde 5'inci haftanın en iyi oyuncusu, Bayern München forması giyen oldu.

15 DAKİKADA 4 GOL ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde, Bayern München 'a konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, 15 dakikada 4 gol atan Lewandowski, maça damga vuran isim oldu. Lewandowski bu performansıyla, Şampiyonlar Ligi'nde en kısa sürede 4 gol atan isim oldu ve adını tarihe yazdırdı.


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