Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci haftanın oyuncusu, Bayern München forması giyen Robert Lewandowski oldu.
29.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci haftanın en iyi oyuncusu, Bayern München forması giyen Robert Lewandowski oldu.
15 DAKİKADA 4 GOL ATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde, Bayern München Kızılyıldız'a konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken, 15 dakikada 4 gol atan Lewandowski, maça damga vuran isim oldu. Lewandowski bu performansıyla, Şampiyonlar Ligi'nde en kısa sürede 4 gol atan isim oldu ve adını tarihe yazdırdı.
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