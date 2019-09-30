Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?
Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Futbolseverler Galatasaray'ın maçına odaklanırken grubun diğer maçları ve Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde hangi oynanacak maçlar…
1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günün oynanacak karşılaşmalarla Şampiyonlar Ligi grup aşaması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.
1 EKİM SALI GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI
19.55: Real Madrid - Club Brugge
19.55: Atalanta - Shakhtar Donetsk
22.00: Galatasaray - PSG
22.00: Tottenham - Bayern Münih
22.00: Kızılyıldız - Olympiakos
22.00: Manchester City - Dinamo Zagreb
22.00: Juventus - Bayer Leverkusen
22.00: Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid
2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI
19.55: Genk - Napoli
19.55: Slavia Prag - Borussia Dortmund
22.00: Liverpool - Salzburg
22.00: Barcelona - Inter
22.00: Leipzig - Olympique Lyon
22.00: Zenit - Benfica
22.00: Lille - Chelsea
22.00: Valencia - Ajax