Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın PSG takımını konuk edecek. Futbolseverler Galatasaray'ın maçına odaklanırken grubun diğer maçları ve Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde hangi oynanacak maçlar…

30.09.2019 15:53
Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günün oynanacak karşılaşmalarla Şampiyonlar Ligi grup aşaması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.

1 EKİM SALI GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI

19.55: Real Madrid - Club Brugge

19.55: Atalanta - Shakhtar Donetsk

22.00: Galatasaray - PSG

22.00: Tottenham - Bayern Münih

22.00: Kızılyıldız - Olympiakos

22.00: Manchester City - Dinamo Zagreb

22.00: Juventus - Bayer Leverkusen

22.00: Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid

2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI

19.55: Genk - Napoli

19.55: Slavia Prag - Borussia Dortmund

22.00: Liverpool - Salzburg

22.00: Barcelona - Inter

22.00: Leipzig - Olympique Lyon

22.00: Zenit - Benfica

22.00: Lille - Chelsea

22.00: Valencia - Ajax

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