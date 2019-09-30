Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

30.09.2019 15:53

1 Ekim Salı ve 2 Ekim Çarşamba günün oynanacak karşılaşmalarla Şampiyonlar Ligi grup aşaması müsabakaları devam edecek. Sporseverlerin merak ettiği Şampiyonlar Ligi ikinci hafta fikstürü ve Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak konularını mercek altına alıyoruz.

1 EKİM SALI GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI

19.55: Real Madrid - Club Brugge

19.55: Atalanta - Shakhtar Donetsk

22.00: Galatasaray - PSG

22.00: Tottenham - Bayern Münih

22.00: Kızılyıldız - Olympiakos

22.00: Manchester City - Dinamo Zagreb

22.00: Juventus - Bayer Leverkusen

22.00: Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid

2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜSABAKALARI

19.55: Genk - Napoli

19.55: Slavia Prag - Borussia Dortmund

22.00: Liverpool - Salzburg

22.00: Barcelona - Inter

22.00: Leipzig - Olympique Lyon

22.00: Zenit - Benfica

22.00: Lille - Chelsea

22.00: Valencia - Ajax