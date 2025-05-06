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Şampiyonlar Ligi finale kim çıktı (İnter Barcelona)?

Şampiyonlar Ligi finale kim çıktı (İnter Barcelona)?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçında Inter ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele nefesleri kesiyor. Peki, Peki, Şampiyonlar Ligi finale kim çıktı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk finalist belli oluyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi finale kim çıktı (İnter Barcelona)?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALE KİM ÇIKTI?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk finalist belli oluyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlıyor.

Saat 22.00'de başlayan maç 1-0 İnter üstünlüğü ile devam ediyor.

Maç bu sonuçla sona ererse İnter finale yükselecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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