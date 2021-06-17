Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
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Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti

Şampiyon sporcular İl Müdürü Demir'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'daki organizasyonda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı Başkan Mehmet Ersan, takım kaptanı ve aynı zamanda antrenörü Birol Özbek ve sporcu Ahmet Nacar ile birlikte Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret etti.

İstanbul'daki organizasyonda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı Başkan Mehmet Ersan, takım kaptanı ve aynı zamanda antrenörü Birol Özbek ve sporcu Ahmet Nacar ile birlikte Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 4-6 Haziran tarihleri arasında 10 kulüpten 59 sporcunun katılımıyla İstanbul Kartal'daki Hasan Doğan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen 'Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası'nda, 4 branşta yarışmaya katılım sağlayan Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü sporcuları, 4 kez kürsüde yer alarak ilk kez katıldıkları yarışmada takım halinde serbest dalış Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdiler.

Pandemiye rağmen bu yıl aktif hale getirdikleri Serbest Dalış Takımı ile ilk yılında kısıtlamalardan dolayı havuzdan çok kara da antrenmanlarına ara vermeden devam eden ve ilk kez katıldıkları yarışmada dişli rakiplerine rağmen büyük bir başarı grafiği çizen Mersinli sporcular, toplamda 4 madalya kazanarak erkeklerde 329 toplam puanla en çok puanı toplayıp, mücadelelerin en başarılı takımı seçildi. Ayrıca takım antrenörü Birol Özbek'e, Türkiye Su Sporları Federasyonu tarafından başarılı çalışmalarından dolayı 'onur ödülü' verildi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Sualtı Federasyonu tarafından İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 'Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren sporcularını, antrenörleri Birol Özbek'i ve Kulüp Başkanı Mehmet Ersan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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