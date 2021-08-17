Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü

Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençlik Kupası'na katılan Kayserili okçular Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı şehre döndü.

Avrupa Gençlik Kupası'na katılan Kayserili okçular Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı şehre döndü.

Romanya'da yapılan Avrupa Gençlik Kupası'na Kayseri'den Yunus Emre Arslan ve Fatma Maraşlı katıldı. Şampiyonada büyük başarı gösteren okçular Avrupa Şampiyonu oldu. Ardından Polonya'da düzenlenen Açık Hava Dünya Gençlik Şampiyonası'na katılan Yunus Emre Arslan Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sporcular aldıkları başarıların ardından şehre döndü.

Şampiyonlar Türk Bayrakları ve çiçeklerle karşılandı. - KAYSERİ

Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü
Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyon okçular Kayseri'ye döndü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:52:57. #1.14#

title