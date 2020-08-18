Şampiyon Korkutelispor, kupasını törenle aldı Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklaması ile 2019-2020 yılı Futbol Şampiyonluğu tescillenerek tarihinde ilk defa Şampiyon olan Korkuteli Belediyespor için 100. Yıl Korkuteli Stadyumunda şampiyonluk gecesi ve kupa töreni düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi açıklaması ile 2019-2020 yılı Futbol Şampiyonluğu tescillenerek tarihinde ilk defa Şampiyon olan Korkuteli Belediyespor için 100. Yıl Korkuteli Stadyumunda şampiyonluk gecesi ve kupa töreni düzenlendi. BAL ligine yükselmenin ve şampiyonluk kupasını almanın sevincini taraftarı ile birlikte doyasıya yaşadı.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek burada yaptığı konuşmada belediye başkanı olduktan sonra tüm taraftar guruplarının kendisine " Bu sene olacak mıyız' diye sorduğunu belirterek " Ben onlara söz vermiştim, öncelikle taraftar gurubuna hediye olsun. Seçim öncesinde kurulmuş bir takımımız vardı. Bir tedirginlik vardı, dediler ne yapacağız, yine aynı şeyleri onlara söyledim, şuraya çıkın sadece formanızı terletin. Önemli değil şampiyon olmak veya olmamak, Futboldur bu. Bir sene şampiyon olursunuz, 2 sene şampiyon olamazsınız, yeter ki siz formanın hakkını verin ve sahada formanızı terletin Allah nasip eder merak etmeyin dedim dolayısıyla bu şampiyonluk tüm futbolcularımıza, teknik kadroya, hocalarımıza hepsine hayırlı mübarek olsun. Tüm yönetime de teşekkür ediyorum. Onlara hayırlı olsun. Korkuteli spor tarihinde ilk defa şampiyon oldu. Şuanda BAL ligine yükseldik, inşallah şampiyon oluruz ve olamayız ama yine kalbinden inanmış tüm herkes el ele verirse emin olun biz BAL liginde de şampiyon olacağız, hiç merak etmeyin. Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum, Emniyet Müdürü Caner Çiçek'e de teşekkür ediyorum. Ana sponsorumuz Erdoğdular inşaata da teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Korkuteli Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Yavuz, belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e plaket takdim etti. Antalya Amatör Futbolcular Derneği başkanı Adnan İmirgi, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e şilt verdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, Başpehlivan Ali Gürbüz, Milli Kaleci Volkan Babacan, Rüştü Reçber, Sanatçı Ahmet Şafak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayına katılarak Korkuteli Belediyespor kulübüne Şampiyon oldukları için ve BAL liginde başarıları için teşekkür ettiler. 1978 yılı gol kralı Süleyman Tülüler, Ali Özlü, Alaaddin Hancıoğlu'a birer madalya takdim edildi.

Kaymakam Cimşit: " Takıma sahip çıkacağız"

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ise törende yaptığı konuşmada Korkuteli olarak bu akşam önemli bir heyecanı mutluluğu hep birlikte yaşadıklarını belirterek "Ligler bitti ve Korkuteli Belediye sporumuz şampiyon oldu ve seneye BAL liginde mücadele edeceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı BAL liginde de gelecektir. Ben bunu canı gönülden inanıyorum. Belediye Başkanı Ömer İşlek, teknik heyet, yönetim, sporcular, ana sponsorumuz üzerine düşeni yaptı. Fazlasıyla yaptıkları için bu akşamı gördük, şampiyonluğu gördük, BAL ligini gördük. Artık bundan sonra ilçe olarak ilçenin iş adamları olarak, esnafı olarak siyasetçisi olarak bürokratı olarak bu ilçemize takıma sahip çıkma görevi hepimize ait. Önümüzdeki sezon BAL liginde hayırseverlerimiz, iş adamlarımız olarak takımıza daha fazla sahip çıkıp BAL liginden üst liglere çıkartırız ve görürüz" dedi.

Daha sonra Korkuteli Belediye sporu şampiyon yapan sporcuları teker teker sahneye davet edildiler. Kupa takdimi için Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanı Metin Bulut, Türkiye Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan sahneye gelerek şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve sporculara takdim ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA