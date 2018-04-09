Şampiyon Halterciler Ödüllendirildi

Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Bedensel Engeliler Halter Şampiyonası'nda Sivas'ı temsil eden ve dereceye girmeye hak kazan sporcuları tebrik etti.

Valilik Açık Kapı Bürosu'nda, Türkiye Bedensel Engelliler Sivas Temsilcisi Yaşar Rende, antrenör Semih Ceylan ve sporcuları kabul eden Gül, haltercileri başarılarından dolayı kutlayarak, "Sizleri tebrik ediyorum. İlimizi başarıyla temsil ettiniz." ifadesini kullandı.

Antrenör Semih Ceylan ise 31 Mart- 1 Nisan tarihlerinde Konya'da yapılan bedensel engelliler halter yarışmasında büyük bir başarı gösterdikleri belirterek, "Erkeklerde Abdullah Kayapınar Türkiye birincisi, Ceyhun Ağbal Türkiye ikincisi, bayanlarda ise Hanife Yılmaz Türkiye ikincisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Davut Gül sporculara altın hediye etti.