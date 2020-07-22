HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar

Tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın şampiyonluk maçına gelmesine yönelik eleştiriler ve kulübe siyasi destek verildiğine dair iddialara sert tepki gösterdi ve "Bu lafları çıkaranlar Allah'ından bulsun" ifadelerini kullandı.

22.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:48

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka'ya açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ; şampiyonluk maçına Bilal Erdoğan'ın gelmesi, MHK'de istediği kararları aldırdığına yönelik iddialar ve kulübe siyasi desteğin olduğuna dair çıkan haberlere yönelik çarpıcı ifadeler kullandı ve sert eleştirilerde bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;

Şampiyonlukta yarıştığınız Trabzonspor için de sezon boyu siyasetin desteklendiği söylendi. Ancak sizin şampiyonluk maçınıza ve şampiyonluk gösterilerine Bilal Erdoğan da katıldı. Takımlar üstünden siyasette bir güç gösterisi mi var acaba?

"Hiç ilgisi yok. Bilal Erdoğan benim çok sevdiğim, çok yakın kardeşimdir. Sadece bu maça gelmedi ki... Bu sezon bizim birçok maçımıza geldi. Bu maç da sadece onlardan biriydi. Ayrıca Trabzonspor'a, Sivasspor'a başarılar diliyorum, çok iyi yarıştılar. Her takımımız iyi olsun ki, rekabet artsın. Bundan mutlu oluruz."

"BOZBAYKUŞLAR BİLE GÜLER"

TFF'de, MHK'de, ilgili kurullarda etkili adamlarınız olduğu ve istediğiniz kararları aldırdığınız söyleniyor, ne cevap verirsiniz?

"TFF'yi ben yönetiyorsam, hakemlerin atamasında etkili oluyorsam, o zaman geçen sezon bitime 8 hafta kala 8 puan öndeyken Başakşehir niye şampiyon olamadı? Göksel Gümüşdağ , TFF'de, MHK'de bu kadar güçlüyse takımını niye şampiyon yapamadı? Hadi Türkiye'yi dizayn ediyoruz, bu takım UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sekize girmek üzere... Avrupa Ligi'ni de mi Göksel Gümüşdağ idare ediyor? Gülerler adama... Bu temeli olmayan iddialara "Bozbaykuşlar" bile güler."

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allah'ından bulsun

"SKRTEL KAPIMI ÇALDI"

Diğer kulüplerin beğenmediği, yolları ayırdığı futbolcuları alıyor, yeniden parlatıyor, adeta "ikinci bahar" yaşatıyorsunuz, bu nasıl oluyor?

"Bakın bir kulübün, bir takımın sistemi varsa, insani ilişkiler varsa, o futbolcu kendine değer verildiğini anlarsa yeniden doğuyor, yeniden parlıyor. Size bir olay anlatayım; Bir gün Skrtel gelip kapımı çaldı, "Buyur" dedim. 'Başkan kulübün CEO'sundan şikayetçiyim!' dedi. Nedenini sordum, 'Bana bu kulübü daha önce niye söylemedi' cevabını verdi, Skrtel bu... Liverpool'da, Fenerbahçe'de oynadı, ilk şampiyonluğunu Başakşehir'de kazandı."

"BU LAFLARI ÇIKARANLAR ALLAHLARINDAN BULSUNLAR"

Avrupa kupalarında bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

"Bakın, Türkiye bu sezon Avrupa kupalarında 25 puan topladı. Bu 25 puanın 11 puanını Başakşehir kazandı. Bir başka oranlamayla ülke puanının % 45'ini Başakşehir sağladı. Galatasaray 6, Trabzonspor 3.5, Malatya 2.5, Beşiktaş 2 puan aldı. En önemlisi, Başakşehir'in topladığı puanlarla, ülke puanı olarak çekiştiğimiz Avusturya'yı geçtik. Türkiye Şampiyonu'nun 2020-21 sezonunda eleme maçı oynamadan gruplara direkt katılımını sağladık. Burada da mı arkamızda siyaset var? Bu lafları çıkaranlar Allahlarından bulsunlar."

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar

Manşet

Haberler

Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş 3. Sayfa
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi 3. Sayfa
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Ekonomi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı Ekonomi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Koronavirüs tespih sektörünü de vurdu
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
Büyükbaş fiyatları artınca kurban pazarlarında en çok tercih edilen keçi oldu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Özlem Zengin Fatih Sultan Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Sezen Aksu Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Tamer Tuna Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 11:48:16. #1.15#
title