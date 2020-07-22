Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar Tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın şampiyonluk maçına gelmesine yönelik eleştiriler ve kulübe siyasi destek verildiğine dair iddialara sert tepki gösterdi ve "Bu lafları çıkaranlar Allah'ından bulsun" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka'ya açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ; şampiyonluk maçına Bilal Erdoğan'ın gelmesi, MHK'de istediği kararları aldırdığına yönelik iddialar ve kulübe siyasi desteğin olduğuna dair çıkan haberlere yönelik çarpıcı ifadeler kullandı ve sert eleştirilerde bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;

Şampiyonlukta yarıştığınız Trabzonspor için de sezon boyu siyasetin desteklendiği söylendi. Ancak sizin şampiyonluk maçınıza ve şampiyonluk gösterilerine Bilal Erdoğan da katıldı. Takımlar üstünden siyasette bir güç gösterisi mi var acaba?

"Hiç ilgisi yok. Bilal Erdoğan benim çok sevdiğim, çok yakın kardeşimdir. Sadece bu maça gelmedi ki... Bu sezon bizim birçok maçımıza geldi. Bu maç da sadece onlardan biriydi. Ayrıca Trabzonspor'a, Sivasspor'a başarılar diliyorum, çok iyi yarıştılar. Her takımımız iyi olsun ki, rekabet artsın. Bundan mutlu oluruz."

"BOZBAYKUŞLAR BİLE GÜLER"

TFF'de, MHK'de, ilgili kurullarda etkili adamlarınız olduğu ve istediğiniz kararları aldırdığınız söyleniyor, ne cevap verirsiniz?

"TFF'yi ben yönetiyorsam, hakemlerin atamasında etkili oluyorsam, o zaman geçen sezon bitime 8 hafta kala 8 puan öndeyken Başakşehir niye şampiyon olamadı? Göksel Gümüşdağ , TFF'de, MHK'de bu kadar güçlüyse takımını niye şampiyon yapamadı? Hadi Türkiye'yi dizayn ediyoruz, bu takım UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sekize girmek üzere... Avrupa Ligi'ni de mi Göksel Gümüşdağ idare ediyor? Gülerler adama... Bu temeli olmayan iddialara "Bozbaykuşlar" bile güler."

"SKRTEL KAPIMI ÇALDI"

Diğer kulüplerin beğenmediği, yolları ayırdığı futbolcuları alıyor, yeniden parlatıyor, adeta "ikinci bahar" yaşatıyorsunuz, bu nasıl oluyor?

"Bakın bir kulübün, bir takımın sistemi varsa, insani ilişkiler varsa, o futbolcu kendine değer verildiğini anlarsa yeniden doğuyor, yeniden parlıyor. Size bir olay anlatayım; Bir gün Skrtel gelip kapımı çaldı, "Buyur" dedim. 'Başkan kulübün CEO'sundan şikayetçiyim!' dedi. Nedenini sordum, 'Bana bu kulübü daha önce niye söylemedi' cevabını verdi, Skrtel bu... Liverpool'da, Fenerbahçe'de oynadı, ilk şampiyonluğunu Başakşehir'de kazandı."

"BU LAFLARI ÇIKARANLAR ALLAHLARINDAN BULSUNLAR"

Avrupa kupalarında bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

"Bakın, Türkiye bu sezon Avrupa kupalarında 25 puan topladı. Bu 25 puanın 11 puanını Başakşehir kazandı. Bir başka oranlamayla ülke puanının % 45'ini Başakşehir sağladı. Galatasaray 6, Trabzonspor 3.5, Malatya 2.5, Beşiktaş 2 puan aldı. En önemlisi, Başakşehir'in topladığı puanlarla, ülke puanı olarak çekiştiğimiz Avusturya'yı geçtik. Türkiye Şampiyonu'nun 2020-21 sezonunda eleme maçı oynamadan gruplara direkt katılımını sağladık. Burada da mı arkamızda siyaset var? Bu lafları çıkaranlar Allahlarından bulsunlar."