Şampiyon Başakşehir görkemli bir tören sonrasında kupasına kavuştu Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen görkemli bir tören sonrasında kupasını havaya kaldırdı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayıp tarihi bir başarı elde eden Medipol Başakşehir, görkemli bir törenle kupasına kavuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen törende futbolcular ve teknik ekip saha içine kurulan platforma tek tek davet edildi. Işık gösterileriyle görkemli bir şova dönüşen şampiyonluk töreninde Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener gibi ünlü sanatçılar sahne aldı. Törenin sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den şampiyonluk kupasını alan Başakşehirli futbolcular, büyük bir sevinç yaşadı.