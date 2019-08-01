Şamil Çinaz özel çalışıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor ile yeniden sözleşme yapan Şamil Çinaz, özel olarak idman yapıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeniden kadrosuna kattığı Şamil Çinaz, idman eksiğini gidermek için özel çalışıyor. Yeni sezon için tercihini sarı kırmızılı takımdan yana yapan Şamil Çinaz, dün Kayseri'ye geldi ve Kadir Has Tesislerinden özel idmanlara başladı. Şamil Çinaz, Cumartesi günü takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 33 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA