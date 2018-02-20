Samdob'dan "Çift Konçerto"

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), düzenlediği Çift Konçerto ile ünlü besteci Wolfgang Amedeus Mozart ile Domenico Cimarosa'nın eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Avusturyalı besteci Mozart'ın "Sinfonia Concertant" eseri ile İtalyan besteci Cimerosa'nın "Concerto for 2 Flutes" eserlerinin seslendirileceği konserde, orkestrayı şef Augusto Arias yönetecek.

Eylül Benek Salcan'ın baş kemancı olarak yer alacağı konserde, kemanda Canan Cihangir, viyolada Ulaş Başkaya, flütte Hande Çakır ve obuada Mert Serin olacak.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 23 Şubat 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek konser saat 20.00'de başlayacak.