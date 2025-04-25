Salzburg Trabzonspor U19 maç özeti ve golleri! (VİDEO) Salzburg Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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SALZBURG TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

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SALZBURG TRABZONSPOR ÖZET

Salzburg Trabzonspor maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Salzburg Trabzonspor maçı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Salzburg Trabzonspor maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.